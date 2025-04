Tragedia a Napoli: un uomo muore travolto da un taxi in città All'arrivo dei soccorritori non vi era ormai già più nulla da fare

Tragico venerdì santo a Napoli. Un uomo di 61 anni è morto dopo essere stato travolto da un taxi. E' successo in via don Giovanni Bosco poco dopo le otto.

G.S, queste le sue iniziali, era uscito a quanto pare per recarsi a fare la spesa, quando per cause in corso di accertamento è stato scaraventato sull'asfalto dal mezzo, senza scampo. Una scena raccapricciante quella che si è presentata agli occhi di automobilisti e passanti.

E' morto sul colpo. A nulla è valso il disperato intervento dei soccorritori. Sul posto la pattuglia dell'antinfortunistica stradale del sottotenente Vincenzo Cirillo.