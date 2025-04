Vittime al Monte Faito: arriva il cordoglio del Consiglio Comunale di Napoli Le parole arrivano da Enza Amato presidente del Consiglio Comunale

Profondo dolore ha colpito la comunità campana a seguito della tragica vicenda avvenuta sulla funivia del Monte Faito, che ha causato la perdita di quattro vite umane. Il Consiglio Comunale di Napoli, per voce della presidente Enza Amato, ha espresso il proprio cordoglio e la vicinanza alle famiglie coinvolte in questo tragico evento.

Un luogo simbolo trasformato in teatro di dolore

Il Monte Faito, noto per la sua bellezza naturale e punto panoramico tra i più apprezzati della Campania, è stato purtroppo scenario di una grave tragedia. La funivia, simbolo del collegamento tra natura e turismo sostenibile, ha visto spezzarsi la vita di quattro persone in circostanze ancora oggetto d’indagine.

“La tragedia della funivia del Monte Faito scuote profondamente il nostro territorio. Quattro vite spezzate in un luogo simbolo, meta di natura e bellezza, diventano un dolore che appartiene a tutti.” – Enza Amato, presidente del Consiglio comunale di Napoli.

Le parole del Consiglio Comunale

Il messaggio istituzionale è stato affidato a una nota ufficiale dell’ANSA, in cui si sottolinea non solo il dolore per le vittime, ma anche il riconoscimento verso chi ha partecipato attivamente alle operazioni di soccorso. “A nome del Consiglio Comunale di Napoli – ha aggiunto Amato – esprimo cordoglio ai familiari delle vittime, vicinanza ai feriti e riconoscenza a quanti sono intervenuti nei soccorsi.”

L'importanza della sicurezza nei trasporti pubblici

Questa tragedia riporta al centro del dibattito pubblico la questione della sicurezza nei trasporti a fune, particolarmente sensibili per le zone montane e turistiche come il Faito. I controlli tecnici, la manutenzione periodica e la formazione degli operatori sono elementi cruciali per garantire la sicurezza dei passeggeri.

Un’intera comunità in lutto

Il cordoglio espresso dal Comune di Napoli riflette il sentimento di un’intera comunità che oggi piange insieme. Le istituzioni, i cittadini e le realtà locali si stringono attorno ai familiari delle vittime, con la speranza che simili tragedie non debbano più ripetersi.