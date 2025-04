Tragedia Faito, Eav: "Nei mesi precedenti effettuate tutte le prove previste" De Gregorio: "Il direttore? Persona di grande qualità umana e professionale"

- "Nei mesi precedenti all’apertura sono state effettuate tutte le prove previste dalla normativa". Lo scrive Umberto De Gregorio, presidente di Eav, l'azienda che gestisce la Funivia del Faito, in un post pubblicato su Facebook.

"Il direttore d’esercizio della funivia - aggiunge De Gregorio - è persona di grande qualità umana e professionale, Scrupoloso ed attento. Si dovrà chiarire cosa è successo. Daremo, come sempre e come ovvio, la massima collaborazione alle autorità che svolgono le indagini". De Gregorio parla di "una tragedia inimmaginabile, orrenda. Siamo vicini alla comunità di Castellammare e alle famiglie delle vittime e lo faremo in ogni modo. È incredibile che questa tragedia sia capitato al servizio di Eav più efficace, efficiente e di maggiore suggestione. Gli uomini della funivia sono una famiglia, dedicati al servizio con passione, scrupolosità e dedizione"