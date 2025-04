Tentata estorsione: 44enne napoletano in manette All'uscita dal negozio ha trovato gli agenti ad aspettarlo

Un 44enne napoletano con precedenti è stato arrestato per tentata estorsione dalla polizia partenopea. L'uomo sarebbe entrato in un negozio nel quartiere di Ponticelli e avrebbe preteso del denaro dal titolare, da consegnargli nei giorni seguenti. Gli agenti quindi si sono appostati fuori dall'attività commerciale: quando il 44enne è tornato per riscuotere i soldi, è stato immediatamente bloccato e arrestato.