Chiede il pizzo per Pasqua al negoziante: arrestato Un uomo di 44 anni si era presentato giovedi santo nel negozio

Pretendeva il 'pizzo' da un negoziante. per le fastività pasquali. La polizia a Napoli ha arrestato un uomo di 44 anni napoletano, con precedenti di polizia, per tentata estorsione aggravata. Agenti della Squadra Mobile e del commissariato Ponticelli, hanno appreso che, nella giornata di giovedi', un uomo si era presentato presso un'attivita' commerciale della zona e aveva chiesto che nei giorni successivi il titolare nei giorni gli consegnasse del denaro. I poliziotti cosi' hanno predisposto un appostamento; ieri al negozio si e' presentato l'arrestato per reiterare la richiesta estorsiva e hanno raggiunto e bloccato l'estorsore.