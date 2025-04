A bordo di un motorino finisce contro un'auto: 18enne in rianimazione L'incidente è avvenuto nella notte: illeso l'automobilista. Si indaga sulla dinamica

Questa notte i carabinieri della stazione di Nola sono intervenuti in via Cinque Vie, nel Comune di Comiziano, per un incidente stradale.

Per cause ancora in corso di accertamento, un 18enne in scooter sarebbe finito contro un’auto.

Il giovane è stato trasportato in gravi condizioni prima all’ospedale di Nola e poi al Cardarelli, dove è tuttora in rianimazione, in prognosi riservata. Il conducente dell’auto è rimasto illeso. Indagini in corso per chiarire dinamica.