Tentano furto in un esercizio commerciale: scoperti e arrestati Manette per un 39enne ed un 36enne, entrambi di Marano

La polizia ha arrestato per tentato furto aggravato in concorso ed, altresì e denunciato per concorso in ricettazione un 39enne ed un 36enne, entrambi di Marano, con precedenti a carico.

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e del commissariato Dante, sono intervenuti in via Mariano Semmola per la segnalazione di un furto in atto presso un’attività commerciale.

Gli operatori, prontamente intervenuti, hanno notato un uomo che, a bordo di uno scooter con motore acceso, alla vista degli operatori, ha accelerato la marcia dandosi alla fuga in direzione di via Giovanni Miranda. Ne è nato un inseguimento, nel corso del quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, in via della croce rossa, gli operatori lo hanno raggiunto e, con non poche difficoltà, bloccato accertando che lo scooter su cui viaggiava, era provento di furto denunciato lo scorso 18 aprile.

Contestualmente, gli agenti, trattenutisi sul luogo della segnalazione di furto, hanno sorpreso all’interno dell’attività commerciale un altro uomo, identificato poi per il 39enne, che tentava di nascondersi al di sotto di alcuni tavoli.

I poliziotti lo hanno immediatamente raggiunto e bloccato, trovandolo in possesso di un martello da carpenteria con il quale aveva danneggiato la vetrata dell’attività commerciale. Per tali motivi alla fine sono stati arrestati.