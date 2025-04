Aggredisce la moglie a martellate, poi si lancia dal balcone suicidandosi La donna, 78 anni, è ricoverata in codice rosso all’ospedale di Castellammare

Tragedia in serata a Torre Annunziata, in via Carminiello. Un uomo di 91 anni si è tolto la vita lanciandosi dal balcone al quinto piano della sua abitazione.

Stando ad una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo avrebbe colpito la moglie 78enne a martellate, al culmine di un litigio.

Subito dopo si sarebbe lanciato nel vuoto. L'impatto non gli ha lasciato scampo.

La donna è stata trasferita in codice rosso all'ospedale di Castellammare di Stabia, con un trauma cranico.