Accoltellato durante una lite a Napoli, 35 enne in ospedale Peruviano ferito, forse scontro con connazionale

Nella tarda serata di ieri i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti presso il pronto soccorso dell'ospedale San Paolo per un uomo ferito. Si tratta di un 35enne di origini peruviane, ferito al basso costato da un'arma da taglio. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, il colpo sarebbe maturato durante una lite con un connazionale. Indagini in corso per ricostruire la vicenda. Il 35enne non è in pericolo di vita.