Scappa sui tetti e lancia via due pistole clandestine: arrestato In manette un 37enne di Ercolano

Un 37enne incensurato di Ercolano ha risposto ad una perquisizione dei carabinieri della locale tenenza fuggendo sul tetto di casa. Prima di tentare una corsa disperata, inseguito a ruota dai militari, l’uomo ha lanciato via un involucro di stoffa nel terreno vicino.

All’interno una pistola clandestina con matricola abrasa e 6 proiettili 7,65mm e un’altra arma automatica calibro 8mm. Anche quest’ultima clandestina. La fuga del 37enne è durata poco. In manette, l’uomo è finito in carcere, in attesa di giudizio.