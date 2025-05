Aggressione a un medico all’Ospedale Pellegrini di Napoli: uomo denunciato Tentativo di accesso non autorizzato al reparto

Nella giornata di ieri si è verificato un grave episodio di violenza presso l’Ospedale Pellegrini di Napoli. Un uomo di 57 anni ha tentato di entrare in un reparto riservato utilizzando un accesso destinato esclusivamente al personale sanitario. L’uomo voleva raggiungere il padre ricoverato, ma il suo comportamento ha portato a un’aggressione fisica nei confronti di una dottoressa in servizio.

Medico strattonato con forza: sei giorni di prognosi

La situazione è degenerata quando la dottoressa ha cercato di bloccare l’accesso non autorizzato. L’uomo ha reagito con violenza, strattonando con forza la professionista, causandole lesioni giudicate guaribili in sei giorni. L’intervento immediato delle forze dell’ordine ha permesso di identificare il responsabile, poi denunciato nella mattinata del 3 maggio.

Intervento dei Carabinieri e denuncia per lesioni

L’aggressore è stato identificato dai Carabinieri della stazione San Giuseppe e denunciato per lesioni personali. Il fatto riporta l’attenzione sull’importanza della sicurezza nei presidi ospedalieri e sulla necessità di tutelare il personale sanitario, troppo spesso vittima di episodi di violenza durante il servizio.

Aumentano i casi di violenza negli ospedali italiani

Questo episodio si inserisce purtroppo in un trend preoccupante: negli ultimi anni, i casi di violenza contro medici e operatori sanitari sono in aumento. Numerose associazioni di categoria e sindacati chiedono interventi urgenti per garantire ambienti di lavoro sicuri, soprattutto nei pronto soccorso e nei reparti più sensibili.