Da Piazza Rodinò a Via Manzoni, multe e denunce per la movida fuorilegge L'attività di controllo della Polizia locale anche nella zona dei "baretti"

Gli agenti della Polizia Locale dell’Unità Operativa Chiaia sono stati impegnati nell’area di Piazza Rodinò e via Manzoni in un’attività di controllo che ha portato alla contestazione di un verbale per mancanza di "nulla osta" per l’impatto acustico, mentre il rappresentante legale di un locale è stato denunciato per danneggiamento di suolo pubblico.

Nella zona dei baretti, via Ferrigni e via Sospiri, gli agenti hanno operato, invece, col supporto di personale dell’Asl e dei Carabinieri. A due locali è stata imposta la chiusura per motivi sanitari mentre sono stati contestati violazioni per mancanza di "nulla osta" per l’impatto acustico, di Scia commerciale, di Scia sanitaria, Scia alcolici nonché occupazione abusiva di suolo pubblico.

Ancora, col supporto dei Carabinieri, sono stati effettuati controlli nell’area di via Ponticello a Marechiaro, via Santa Teresa a Chiaia e via Bausan, via Orazio. Diverse le violazioni contestate per irregolarità riguardanti la diffusione di musica all’esterno dei locali, per occupazione abusiva di suolo pubblico, per mancata differenziazione dei rifiuti. Notificate, inoltre, diffide per irregolarità inerenti le insegne, le tende, gli impianti di videosorveglianza nonché per licenza alcolici.

Gli agenti hanno operato anche sul fronte dei controlli al Codice della Starda in particolare su Corso Vittorio Emanuele e Piazza Sannazaro effettuando 15 rimozioni veicoli di cui 3 svincolati sul posto e elevando 23 verbali per diverse irregolarità. Inoltre un contrassegno invalido è stato ritirato in quanto utilizzato impropriamente.

Gli agenti dell’I.A.E.S hanno operato in zona via Ferrara e adiacenze dove sono state contestate 5 occupazioni abusive di suolo pubblico. Inoltre un’attività è stata sanzionata poiché l’area esterna al locale d’esercizio era sporca e per mancata differenziazione dei rifiuti.

Gli agenti dell’Unità Operativa Soccavo, a seguito di un controllo presso un circolo privato, hanno disposto la cessazione dell’attività contestando la mancanza del titolo per la somministrazione di alimenti e bevande, per mancanza di Scia sanitaria, per mancanza di licenza alcoli, per mancanza di "nulla osta" per l’impatto acustico.