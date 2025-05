Casoria: crolla il soffitto in una scuola alla presenza di studenti e docenti I genitori sul piede di guerra chiedono immediati interventi

Stamattina nella palestra della scuola Gandhi di Casoria c'è stato un crollo di parte del soffitto nella palestra alla presenza di alunni e docenti. Solo la fortuna ha impedito una tragedia. Diversi genitori hanno contattato il deputato Francesco Emilio Borrelli per denunciare l'accaduto.

"Noi genitori pretendiamo immediatamente di un serio controllo per verificare le condizioni di sicurezza dell’istituto. È impensabile quanto accaduto e se ci fosse stato qualche ragazzo sotto?"

"E' evidente che una cosa del genere non sarebbe mai dovuta succedere. Poteva essere una tragedia. Non è possibile che in una scuola avvenga un tale cedimento. I nostri ragazzi devono poter andare in scuole sicure e monitorate. Per questo chiediamo di sapere come sia stato possibile ciò e quali provvedimenti si intendano adottare" dichiara il deputato Avs Francesco Emilio Borrelli.

“Quanto accaduto alle 11,10 presso la palestra dell’Istituto "Gandhi" in via Torrente, è un segnale evidente che nonostante il grande sforzo fatto quotidianamente dagli operatori del mondo della scuola, le nostre strutture scolastiche necessitano di una manutenzione seria e costante, quella di oggi poteva essere una vera e propria tragedia, i nostri ragazzi meritano di studiare e formarsi in strutture sicure e all’avanguardia” dichiara il consigliere comunale di Avs Salvatore Iavarone.