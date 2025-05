Biciclette elettriche: a Napoli tutte quelle controllate sono risultate illegali Undici controlli e altrettanti sequestri: erano stati trasformati in ciclomotori a tutti gli effetti

Controlli mirati sui veicoli elettrici da parte della Polizia locale di Napoli in piazza Giovanni Leone, corso Garibaldi, via Cesare Rosaroll. Complessivamente, 11 le biciclette elettriche controllate e sottoposte agli accertamenti tecnici da parte del personale del ministero dei Trasporti: tutte sono state sequestrate perché non conformi alla normativa e trasformate in veri e propri ciclomotori.

Un ulteriore veicolo è stato sanzionato perché circolava nonostante fosse sequestrato.

Nel complesso la Polizia Locale ha elevato 49 sanzioni amministrative. Tutti i veicoli sono risultati essere sprovvisti di assicurazione ed in 6 casi i conducenti guidavano sprovvisti di patente mentre un altro con la patente scaduta.