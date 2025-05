Lancio di oggetti dai cavalcavia, più telecamere sul territorio Oggi la riunione in Prefettura

Una riunione dedicata alla problematica del lancio di oggetti da cavalcavia in danno delle vetture sottostanti si è tenuta stamattina convocata dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari.

All'incontro hanno partecipato i sindaci di Sant'Anastasia e di Somma Vesuviana, i rappresentanti delle forze di polizia, compresa la Polizia Stradale, di Autostrade per l'Italia e delle polizie locali di Napoli e San Giorgio a Cremano per fare un punto della situazione sugli episodi che risultano segnalati sulla A3, sulla SS 268 ed anche in prossimità di Monterusciello a Pozzuoli.

È stata disposta l'implementazione delle telecamere di videosorveglianza mobili, anche con dispositivi foto-trappola, che saranno rese disponibili dai singoli enti locali e dall'Anas, le cui riprese coadiuveranno le telecamere già attive lungo la tratta autostradale per la ricerca dei responsabili dei lanci che mettono a repentaglio la vita delle persone.

Accanto alla sistemazione di dispositivi mobili, in Questura sarà definito un dispositivo di vigilanza congiunto del territorio al quale parteciperanno anche le polizie locali per assicurare il controllo di tutte le aree interessate.