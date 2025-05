Fuorigrotta: sorpreso a rubare in un'auto in sosta e arrestato Le manette sono scattate ai polsi di un 48enne napoletano

La polizia ha arrestato un 48enne napoletano con precedenti anche specifici, per furto aggravato, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

In particolare, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, nel transitare in via Corrado Barbagallo, in direzione di via Giochi del Mediterraneo, hanno notato un uomo che, con fare sospetto, era intento a guardare all’interno di una vettura in sosta.

In quei frangenti, dopo aver infranto il deflettore posteriore sinistro, ha asportato uno zaino. Gli operatori hanno raggiunto il 48enne che, alla loro vista, ha tentato di darsi alla fuga, finché non è stato bloccato dopo una colluttazione.

E' stato trovato in possesso di alcuni arnesi atti allo scasso e dello zaino appena asportato. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato, mentre la refurtiva restituita al legittimo proprietario.