Articoli contraffatti e veicoli abbandonati, sequestri della Polizia locale L'attività dei caschi bianchi tra i quartieri e le zone a vocazione turistica

Centinaia di articoli – cinture, portafogli e cappellini – con marchi contraffatti di note griffes internazionali sono stati sequestrati dagli agenti del nucleo specializzato I.A.E.S. della Polizia locale di Napoli, nel corso di un’operazione che ha interessato le zone a elevata densità turistica del centro storico, in particolare via Benedetto Croce.

La merce, venduta da ambulanti privi di autorizzazione, è stata sequestrata.

Nel quartiere Soccavo, le pattuglie dell’unità operativa territoriale sono intervenute in via Montagna Spaccata dove un autoarticolato che trasportava materiale edile ha perso parte del carico, danneggiando il marciapiede e la segnaletica verticale e rendendo inutilizzabile una parte della carreggiata. Gli agenti hanno provveduto a regolare il traffico fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.

Il conducente del mezzo è stato sanzionato. Al trasportatore sono stati ritirati la patente e il certificato di circolazione.

A Pianura, invece, è stata disposta la rimozione di cinque veicoli privi di copertura assicurativa, lasciati in sosta sulla pubblica via. In collaborazione con il personale del Nucleo rimozione veicoli abbandonati, è stata inoltre disposta la rimozione di tre motoveicoli e un autoveicolo in evidente stato di abbandono.

Sempre a Pianura, gli agenti dell’unità operativa Soccavo hanno effettuato controlli sul trasporto di alimenti e sulla sicurezza stradale. Tre patenti sono state sospese ad altrettanti conducenti sorpresi a utilizzare il telefono cellulare durante la guida. Un motoveicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo perché il conducente non indossava il casco, mentre un altro automobilista è stato sanzionato per il mancato rispetto della segnaletica semaforica.