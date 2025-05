Movida al Vomero: operazione interforze, 31 violazioni al codice stradale Ancora un week end blindato a Napoli dopo gli ultimi gravi episodi

La polizia, in campo i commissariati Vomero, Bagnoli, Arenella e divisione anticrimine, gli operatori della guardia di finanza, polizia locale e Asl Napoli1 centro, hanno effettuato controlli nel quartiere Vomero ed in particolare a San Martino, nelle vie Giordano, Falcone, Scarlatti e nelle piazze Medaglie D’Oro e Vanvitelli.

Nel corso del servizio,hanno identificato complessivamente 144 persone, di cui 14 con precedenti controllato 35 veicoli, e contestate 31 violazioni del codice della strada per divieto di sosta e per mancata revisione periodica.

Ancora, durante l’attività, sono stati controllati 22 esercizi commerciali, ad alcuni dei titolari sono state contestate diverse non conformità significative, imposte numerose prescrizioni per violazioni di varia natura, elevando sanzioni amministrative per un totale complessivo di circa 5.000 euro. Infine, sono strati sequestrati 25 kg di generi alimentari e un’attività commerciale è stata sospesa.