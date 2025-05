Scampia: sorpreso a cedere droga e arrestato dalla polizia Traffico di sostanze stupefacenti a Napoli

La polizia ha arrestato un 24enne napoletano con precedenti per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Roma verso Scampia, hanno notato un uomo che dopo aver prelevato un involucro da un’intercapedine di un muro, lo ha ceduto ad una persona in cambio di una banconota.

I poliziotti, intervenuti tempestivamente per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato sia l’acquirente, che è stato trovato in possesso della dose appena acquistata, sia il prevenuto trovandolo in possesso di 155 euro in contanti, mentre all’interno dell’intercapedine, i poliziotti hanno rinvenuto una dose di cobret ed una di crack.

Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato e l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.