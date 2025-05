Controlli nelle palazzine popolari a Napoli: droga e un'arma nei vani ascensori I militari hanno effettuato anche verifiche al codice della strada e sequestrato 7 scooter

Droga pronta per essere venduta e un’arma per "difenderla". Siamo a Poggioreale e i carabinieri della locale compagnia stanno effettuando un servizio straordinario di controllo del territorio.

Nella lente del controlli le palazzine di edilizia popolare del "Connolo". I carabinieri effettuano diverse perquisizioni senza tralasciare le aree comuni. Nei vani di due ascensori, sopra le luci ormai fuori uso, i militari trovano e sequestrano 139 dosi di hashish, 697 dosi di crack e 24 dosi di cocaina per un peso complessivo 534 grammi. A far compagnia al più di mezzo chilo di stupefacente già pronto per la vendita al dettaglio una pistola Swith & Wesson e 6 proiettili 357 magnum.

I carabinieri hanno effettuato anche dei controlli al codice della strada e sequestrato 7 scooter. Durante le operazioni sono state denunciate tre persone perché trovate alla guida senza aver mai conseguito la patente con recidiva nel biennio. Un'attività incessante da parte dei carabinieri con particolare attenzione al mondo minorile che viaggia parallela con il sequestro di una mini moto nel centro della citta alla cui guida vi era un bambino di soli 9 anni.