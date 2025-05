Auto contromano nel muro della Fondazione di don Merola Inquietante episodio all'Arenaccia, il Prefetto porta la sua solidarietà al prete anti camorra

E' all'armante l'episodio si è verificato in via della Piazzola davanti alla sede della Fondazione A voce d'e creature di Don Luigi Merola: un'auto, procedendo contromano lungo la strada, nel tentativo di evitare un impatto con un altro veicolo, ha finito per urtare violentemente il muro perimetrale della sede, un immobile confiscato alla criminalità organizzata. Immediatamente dopo l'impatto, il conducente si è allontanato dal luogo dell'incidente senza prestare soccorso o fornire spiegazioni.

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, si è recato personalmente sul posto per esprimere la sua solidarietà a don Luigi Merola, che da anni con la sua attività in cui decine di bambini e ragazzi del territorio si ritrovano ogni giorno, sottrae manovalanza alla camorra.

Mentre i Carabinieri e la polizia locale, intervenute prontamente sul luogo dell'incidente, hanno avviato le indagini per identificare il responsabile dello danneggiamento e della successiva fuga, il prefetto Di Bari ha voluto personalmente manifestare a don Luigi la "vicinanza dello Stato e delle istituzioni", come si apprende dalla prefettura. Un gesto concreto per sottolineare il sostegno all'importante opera che don Luigi svolge quotidianamente a favore dei bambini di un quartiere complesso, come quello che ospita la Fondazione.

Don Luigi Merola ha accolto con gratitudine la presenza del prefetto, dichiarando: "Voglio ringraziare il prefetto per la sua sensibilità. Ha dimostrato che lo Stato c'è a Napoli e sa essere presente. Mi è stato assicurato che verranno adottati tutti i provvedimenti per innalzare i livelli di sicurezza stradale". Le indagini sono attualmente in corso per fare luce sull'accaduto e assicurare alla giustizia il responsabile di questo increscioso episodio.