Scoperta falegnameria abusiva: furto di correnti e lavoratori in nero Il titolare è stato arrestato: blitz congiunto di Polizia locale, Carabinieri, Asl e Enel

Un'attività di falegnameria abusiva, su un'area di circa 4mila mq nel territorio di Pianura, è stata individuata dagli agenti della Polizia Locale nell'ambito di un'operazione che ha visto in campo anche Carabinieri e personale dell'Asl Napoli 1 e dell'Enel.

Nel corso delle verifiche sono state accertate violazioni della normativa ambientale per la miscelazione e il deposito incontrollato dei rifiuti delle lavorazioni e violazioni della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro per la presenza di lavoratori senza contratto. E' emerso, inoltre, che la falegnameria era allacciata abusivamente alla rete elettrica.

Il titolare della ditta, oltre ad essere sanzionato per le violazioni amministrative, è stato arrestato in flagranza di reato per il furto di energia elettrica.

L'intera area di stoccaggio dei rifiuti è stata sottoposta a sequestro, così come le attrezzature, ed è stata effettuata segnalazione all' Ispettorato del Lavoro per i lavoratori impiegati senza alcun tipo di contratto.