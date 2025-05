Agguato nel ristorante - pescheria di Sant'Antimo: ferito il noto tiktoker Alcuni colpi di pistola esplosi contro il giovane, rimasto ferito a una mano

Hanno fatto irruzione con il volto coperto, hanno esploso alcuni colpi di pistola ferendo di striscio all'anulare sinistro di Luca Di Stefano, di 35 anni, noto per i suoi video social. È accaduto nella serata di ieri, poco dopo le 23, nel ristorante-pescheria 'Il Sole di Notte' a Sant'Antimo. L'uomo è stato subito soccorso. Sulla vicenda indagano gli agenti del commissariato di polizia di Frattamaggiore e della Squadra mobile della questura di Napoli.

L'uomo ferito, che è il titolare del locale, ha riferito che tutto è avvenuto in pochissimo tempo. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha immediatamente disposto l'intensificazione, su tutta l'area interessata, dei servizi di controllo e vigilanza da parte delle Forze dell'ordine, già fortemente impegnate nell'attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni criminali.

"Il territorio ove si è verificato l'episodio è oggetto di particolare attenzione in considerazione della necessità di prevenire episodi di violenza urbana, di natura predatoria e ogni altra forma di illegalità e anche al fine di aumentare la percezione di sicurezza dei residenti. L'argomento costituirà oggetto di approfondimento nel prossimo Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica", si legge in una nota della Prefettura.