Galleria Monte Corvara: chiusura notturna post sisma Ecco le informazioni utili

La Città Metropolitana di Napoli comunica la chiusura notturna al transito veicolare della Galleria "Monte Corvara", situata sulla S.P. 501 "Variante Via Campana", per consentire lo svolgimento in sicurezza delle verifiche tecniche a seguito dell'evento sismico del 13 maggio 2025.

La chiusura è prevista dalle ore 22:00 di stasera giovedì 15 maggio 2025 alle ore 6:00 di venerdì 16 maggio 2025.

Le verifiche rientrano nell'ambito delle attività di manutenzione straordinaria della rete stradale di competenza della Città Metropolitana di Napoli che predisporrà anche la segnaletica per indicare i percorsi alternativi.