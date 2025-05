Tragedia Faito, De Gregorio (Eav): "Avviso di garanzia? Sono sereno" Il presidente sui social: "Confermo mia assoluta fiducia nella giustizia"

Sulla tragedia del Faito è intervenuto, con un post social, il presidente Eav Umberto De Gregorio, affermando: " Ho letto dai giornali che sto per ricevere un avviso di garanzia in merito alla tragedia del Faito. Gli indagati , leggo dai giornali, passerebbero da 4 a 25. Confermo la mia assoluta fiducia nella giustizia, sono sereno, e confermo la massima collaborazione agli organi inquirenti. Sono al mio posto di lavoro, come sempre".