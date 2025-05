Arresti per rapina e truffa: due provvedimenti eseguiti dalla polizia Nei guai un 23enne e un 51enne, entrambi napoletani in due distinte attività

La polizia ha arrestato un 23enne napoletano in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti.

Gli agenti del commissariato Decumani hanno eseguito nei confronti dell'uomo il provvedimento emesso l dalla procura della repubblica presso il tribunale di Napoli, ufficio esecuzioni penali, secondo il quale, il 23enne dovrà espiare la pena di 9 anni, 5 mesi e 27 giorni di reclusione per rapina, lesioni personali e porto di armi od oggetti atti ad offendere, reati commessi a Napoli nel 2022.

Sempre nella stessa giornata, i poliziotti della squadra Mobile di Napoli hanno arrestato un 51enne napoletano in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione, emesso il 13 maggio scorso dalla procura della repubblica presso il tribunale di Pordenone secondo il quale, dovrà espiare la pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione per truffa.