Il Giro d'Italia manda in tilt il traffico in Tangenziale: cittadini esasperati La chiusura temporanea di alcuni tratti ha mandato in tilt la circolazione

Pomeriggio da incubo per gli automobilisti napoletani: il passaggio del Giro d’Italia ha causato lunghe code e rallentamenti sulla Tangenziale di Napoli. La chiusura temporanea di alcuni tratti, necessaria per garantire la sicurezza dei corridori, ha mandato in tilt la circolazione, con disagi pesanti in entrata e in uscita dalla città.

Molti cittadini hanno espresso la propria esasperazione sui social, denunciando l’assenza di una comunicazione chiara e preventiva e lamentando ritardi verso il lavoro, appuntamenti medici e impegni scolastici. “Una paralisi totale, senza preavviso”, scrive un utente.

Il Giro, che rappresenta un evento sportivo di grande rilievo, ha sollevato però polemiche per la gestione viaria: “Bello lo sport, ma non può bloccare un’intera città”, è il pensiero condiviso da molti automobilisti bloccati dalla manifestazione ciclistica. Qui il video delle lunghe code in Tangenziale in entrambe i sensi di marcia