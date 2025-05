San Pietro a Patierno: sorpreso con la droga in casa e arrestato Le manette sono scattate ai polsi di un 39enne

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

La polizia ha arrestato un 39enne napoletano per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. In particolare, gli agenti della squadra mobile, hanno effettuato un controllo nell’abitazione dell’uomo, sita nel quartiere San Pietro a Patierno, dove hanno rinvenuto 17 involucri di hashish dal peso di 54,3 grammi, 23 involucri e una busta contenenti 945,34 grammi di marijuana, 1 involucro di cocaina dal peso di 2,9 grammi oltre a materiale per il confezionamento e bilancini di precisione, il tutto ben occultato in una scatola in latta riposta su uno scaffale e all’interno di un frigorifero in disuso. Per tal motivo, l’indagato è stato alla fine arrestato.