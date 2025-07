Schianto sull'asse mediano: muore 77enne, grave la moglie L'incidente è avvenuto all'uscita di Frattamaggiore

I carabinieri della compagnia di Caivano sono intervenuti lungo l'asse mediano SS87, all'altezza dello svincolo di Frattamaggiore.

Un automobilista ha perso la vita in un incidente stradale che ha visto coinvolti il veicolo che guidava e un mezzo pesante. La vittima è morta in ospedale, a causa delle ferite riportate.

Era in auto con la moglie 76enne, anche lei al pronto soccorso in prognosi riservata e in gravi condizioni. Indagini in corso per ricostruire dinamica a cura dei militari.