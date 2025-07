Scoperto e sequestrato un autolavaggio completamente abusivo I controlli della Polizia locale in via Argine

Un autolavaggio completamente abusivo è stato individuato e fermato in via Argine durante un controllo mirato al contrasto dell’abusivismo condotto dalla Polizia Locale di Napoli.

L’attività operava in totale assenza di autorizzazioni amministrative, ambientali e sanitarie, in violazione delle norme poste a tutela della salute pubblica, della sicurezza urbana e dell’ambiente. In particolare, è emersa la presenza di scarichi non regolari di acque reflue contenenti residui di idrocarburi e detergenti chimici, con potenziale rischio di contaminazione della falda acquifera sottostante.

Gli agenti hanno sequestrato l'attività e denunciato il responsabile.