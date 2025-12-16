Procuratore aggiunto, 'le truffe ad anziani come uno stupro' "C'è chi ha perso i risparmi di una vita: danno morale e psicologico enorme"

Le truffe sugli anziani "sono una sorta di stupro sulle vittime", che "rimanevano devastate con un senso di colpa e di vergogna per essere caduti nella trappola". Lo ha detto il procuratore aggiunto di Napoli coordinatore della VII sezione dell'ufficio inquirente partenopeo, nel corso di una conferenza stampa in cui sono stati illustrati i dettagli di un'operazione che ha consentito di sgominare - con 17 arresti (15 in carcere e due ai domiciliari) e 4 obblighi di dimora - una organizzazione criminale con base a Napoli che operando in tutta Italia ha messo a segno decine e decine di truffe ai danni di anziani. "C'è chi ha perso - ha detto ancora Filippelli - i risparmi di una vita e questo provoca un danno morale e psicologico enorme".