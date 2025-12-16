Capodimonte: beccati con la droga e arrestati in due Manette per un 30enne e un 32enne

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

La polizia ha arrestato un 30enne e un 32enne, entrambi napoletani e con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato Arenella, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Capodimonte, hanno notato due soggetti a bordo di uno scooter che, alla loro vista, hanno tentato di allontanarsi con il chiaro intento di eludere il controllo.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti, dopo un breve inseguimento li hanno raggiunti e bloccati, trovandoli in possesso di 5 panetti di hashish del peso di circa 480 grammi, di 1.130 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio e di tre telefoni cellulari. Per tali motivi, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante.