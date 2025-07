Movida nel quartiere Vomero: 11 violazioni al codice stradale In campo polizia, finanza, municipale, Asl e ispettorato del lavoro

Nell’ambito dei servizi predisposti dalla questura di Napoli volti ad intensificare il controllo del territorio nelle aree della “movida”, personale della polizia di stato e nello specifico dei commissariati Vomero e Dante, i militari della guardia di finanza, con il supporto di personale della polizia locale, dell’Asl Napolo 1 centro e dell’ispettorato del lavoro, hanno effettuato controlli nel quartiere Vomero ed in particolare a San Martino, nelle vie Giordano, Falcone, Scarlatti e nelle piazze Medaglie D’Oro e Vanvitelli.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato complessivamente 90 persone, controllato 15 veicoli e contestato 11 violazioni del codice della strada.

Inoltre, durante l’attività, sono stati controllati 11 esercizi commerciali, ad alcuni dei titolari sono state contestate diverse non conformità significative, imposte numerose prescrizioni per violazioni di varia natura, elevando sanzioni amministrative per un totale complessivo di oltre 28.000 euro; ancora, in due attività commerciali sono stati sorpresi cinque lavoratori non in regola. Infine, sono state controllate 4 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.