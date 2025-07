San Pietro a Patierno: dà in escandescenza e aggredisce gli agenti La polizia arresta un 41enne

La polizia ha arrestato un 41enne napoletano per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti del commissariato Secondigliano, sono intervenuti per la segnalazione di una lite.

Giunti prontamente sul posto, i poliziotti hanno sorpreso il 41enne che, alla loro vista, ha dato in escandescenza.

In quei frangenti, gli operatori hanno tentato di riportare alla calma il prevenuto, ma lo stesso ha proseguito nella sua condotta aggressiva finché, anche grazie all’ausilio degli agenti del commissariato Scampia, non è stato bloccato e messo in sicurezza dopo una colluttazione.