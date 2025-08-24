Cannabis pronta per essere raccolta: scatta il sequestro dei carabinieri

Nuovo sequestro di droga sui Monti Lattari da oarte dei carabinieri del comando provinciale di Napoli. Grazie al supporto del nucleo elicotteristi di Pontecagnano, i militari della compagnia di Castellammare di Stabia hanno individuato una piantagione di cannabis nel territorio di Lettere, sul versante che si sviluppa da via Veragna di Porzio.
Si tratta di due grosse piazzole dove le piante di cannabis sono molto alte, dai 150 ai 280 centimetri. 98 quelle sequestrate e distrutte in loco, un duro colpo alla produzione di stupefacenti.
Continuano gli accertamenti per comprendere chi fosse ad occuparsi dell’area.