Il Napoli saluta la Coppa Italia: ai rigori passa il Como

Perde ai rigori contro il Como il Napoli, dopo che la gara era finita uno a uno ai tempi regolamentari
Conte come da previsioni tiene fuori Buongiorno e Politano appena recuperato. Neppure panchina per McTominay. Dentro Mazzocchi e Giovane con Vergara che si sposta sulla sinistra.
Quasi solo Napoli per trenta minuti sebbene gli azzurri non creino occasioni nitide ma solo situazioni potenzialmente pericolose con Vergara, apprezzabile per coraggio e personalità e con un calcio d'angolo che genera una mischia in area comasca.
Poi il Como sale in cattedra e Olivera fa fallo in area su Smolcic, concedendo calcio di rigore. È l' undicesimo calcio di rigore subìto dal Napoli in stagione. Sul dischetto al 39esimo ci va Baturina che segna.
Subito dopo sul lancio lungo di Milinkovic Savic Hojlund viene steso al limite d'area da Ramon: ma al var non viene valutato da rosso.
Ma in apertura di secondo tempo è ancora Vergara a prendersi la scena: ancora sull'asse con Hojlund che lo manda da solo davanti a Butez dove il ragazzo partenopeo non sbaglia.
Manganiello grazia Ramon al 49esimo, quando ferma ancora Hojlund al limite d'area ma non viene ammonito.
Una mancata espulsione che fa imbestialire Conte in panchina.
Al 58esimo il mister azzurro ne manda dentro tre assieme: Spinazzola, Politano e Alisson Santos prendono il posto di Olivera, Giovane e Mazzocchi.
Il Napoli ha una chance gigantesca al 65esimo su calcio d'angolo ma sul colpo di testa di Rrahmani c'è Nico Paz a salvare sulla linea.
Al 74esimo Conte completa le sostituzioni inserendo Lukaku e Gutierrez per Hojlund e Vergara.
Grande occasione per il Como all' 83esimo con Vojvoda, entrato al posto di Nico Paz, che dribbla e calcia fortissimo sul primo palo trovando pronto Milinkovic Savic.
I novanta minuti però terminano sull'uno a uno e dunque sono necessari i calci di rigore per determinare il passaggio del turno.
Lukaku sbaglia il suo ma Milinkovic rimedia su Perrone, ma in una serie interminabile sbaglia anche Lobotka e il Napoli saluta anche la Coppa Italia.
TABELLINO
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Jesus; Mazzocchi (16' st Politano), Lobotka, Elmas, Olivera (15' st Spinazzola); Giovane (16' st Alisson Santos), Vergara (29' st Gutierrez); Hojlund (29' st Lukaku).
A disposizione: Meret, Contini, Prisco, De Chiara, Buongiorno. Allenatore: Conte.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Carlos, Ramon (8' st Kempf), Valle; Perrone, Sergi Roberto (22' st Da Cunha); Addai (22' st Jesus Rodriguez), Caqueret (8' st Douvikas), Baturina; Paz (37' st Vojvoda).
A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Van Der Brempt, Moreno, Lahdo, Pisati, Kuhn, Morata. Allenatore: Fabregas.
Dati del Match
Arbitro: Manganiello di Pinerolo
Reti: 39' pt Baturina (Rig.), 1' st Vergara.
Ammoniti: Ramon, Sergi Roberto, Elmas.
Angoli: 5-4 per il Napoli.
Sequenza Rigori
Da Cunha: Gol
Politano: Gol
Douvikas: Gol
Lukaku: Fuori
Baturina: Gol
Spinazzola: Gol
Perrone: Parato
Alisson Santos: Gol
Smolcic: Gol
Elmas: Gol
Carlos: Gol
Milinkovic-Savic: Gol
Vojvoda: Gol
Gutierrez: Gol
Kempf: Gol
Lobotka: Parato