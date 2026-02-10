Con la droga alla vista della polizia: abbandonano scooter e scappano Un arresto nel quartiere Arenaccia a Napoli

La polizia ha arrestato un 24enne napoletano, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, hanno notato due persone a bordo di uno scooter che, alla loro vista, hanno abbandonato il veicolo per darsi alla fuga a piedi.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e, non senza difficoltà, bloccato uno di essi, il 24enne, trovandolo in possesso di 15 bustine di marijuana del peso di circa 35 grammi e 1.175 euro suddivisi in banconote di vario taglio.