17enne ferito a colpi di pistola a Frattamaggiore: fermato il responsabie Arrestato con l'accusa di tentato omicidio

Un episodio di violenza giovanile ha scosso Frattamaggiore, nel Napoletano. Nella notte del 15 settembre 2025, un 17enne è stato ferito da colpi di pistola durante una rissa tra due gruppi di giovani. La Polizia di Stato ha successivamente fermato il presunto responsabile, un maggiorenne, su ordine della Procura di Napoli Nord.

I dettagli dell’incidente

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato di Frattamaggiore, la rissa sarebbe scoppiata tra due gruppi di giovani dediti ad affari illeciti, probabilmente in conflitto per il controllo del territorio. Durante l’alterco, il presunto aggressore ha estratto una pistola e ha sparato, colpendo il 17enne. La vittima è stata trasportata d’urgenza in ospedale, operata e ricoverata in prognosi riservata.

L’Intervento della Polizia

Le indagini sono state crucialmente supportate dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, che hanno permesso di identificare il presunto responsabile. Coordinati dalla Procura di Napoli Nord, gli agenti hanno fermato l’indagato, ora rinchiuso nel carcere di Poggioreale, con l’accusa di tentato omicidio, porto e detenzione di arma da sparo e rissa.

Le Conseguenze legali

L’arresto del sospettato rappresenta un passo importante per le autorità nella lotta alla criminalità giovanile e al controllo delle aree urbane ad alto rischio. L’inchiesta proseguirà per chiarire eventuali complicità e dinamiche ulteriori legate all’episodio.

Contesto e prevenzione della violenza giovanile

Il caso di Frattamaggiore evidenzia il problema crescente della violenza tra giovani e della diffusione di armi da fuoco nelle comunità locali. Autorità e istituzioni sono chiamate a intensificare le strategie di prevenzione, tra cui sorveglianza urbana, programmi educativi e supporto alle famiglie, per ridurre il rischio di episodi simili in futuro.