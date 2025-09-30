Lotta al consumo e spaccio di droga nel napoletano: un arresto a Frattaminore Le manette sono scattate ai polsi di un 44enne

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità.

Nelle ultime ore, la polizia ha effettuato servizi straordinari di controllo del territorio a Frattamaggiore.

In particolare, nella giornata di ieri, gli agenti del commissariato di Frattamaggiore hanno effettuato controlli a Frattamaggiore, dove hanno identificato 91 persone, di cui 15 con precedenti di polizia, controllati 52 veicoli e controllate 5 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.

Ancora, gli agenti dello stesso commissariato hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un 44enne di Frattaminore, dove hanno rinvenuto 157 grammi di hashish e un bilancino di precisione.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.