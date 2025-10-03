Sversamento illecito di rifiuti ingombranti: denuncia e ritiro patente Due uomini, residenti in un comune limitrofo beccati dalla polizia municipale a Saviano

Due uomini, residenti in un comune limitrofo, sono stati denunciati dalla polizia municipale all'autorità giudiziaria per sversamento illecito di rifiuti ingombranti grazie ad una tempestiva segnalazione e all’immediato intervento delle donne e degli uomini della municipale agli ordini del Capitano Giuseppina Starace, ma soprattutto grazie al nuovo impianto di videosorveglianza che ha cristallizzato la scena nei pressi dello stadio comunale. I due sono arrivati in via Trezzelle con un furgone e una macchina per sversare divani e altro mobilio.

Grazie all’attività di controllo del territorio e all’ausilio del sistema di videosorveglianza, è stato possibile risalire ai responsabili dell’illecito ambientale, che sono stati identificati e denunciati all’autorità giudiziaria.

Contestualmente gli agenti hanno proceduto al sequestro dei rifiuti, al ritiro delle patenti di guida, secondo il nuovo decreto, e all’avvio delle procedure di smaltimento presso l’isola ecologica comunale.

L'intervento si inquadra nel più ampio progetto "Terra dei Fuochi" contro i reati ambientali e nella difesa del decoro urbano, in linea con le politiche di legalità e rispetto del territorio portate avanti dall’amministrazione.