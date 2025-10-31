Carabinieri sequestrano villino abusivo: nei guai una donna 220mq con cortile centrale in un terreno del comune di Napoli

Non una struttura abusiva qualunque ma un vero e proprio villino costruito in un’area demaniale, senza alcuna autorizzazione.

Nel sequestro dei carabinieri del nucleo operativo di Poggioreale e dell’ufficio tecnico del comune di Napoli si legge di appartamento di circa 220 metri quadri, eretto attorno ad una corte di circa 80 mq.



Al centro anche una piscina e un gazebo. I sigilli sono scattati in via Giuseppe Mercalli, nel quartiere Barra.



Nei guai una 38enne del posto, già nota alle forze dell’ordine. Denunciata, dovrà rispondere di occupazione abusiva e abusivismo edilizio.