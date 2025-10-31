Guida sicura, rafforzati i controlli: 10 violazioni al codice stradale Il servizio ha visto impegnati polizia, carabinbieri e guardia di finanza

Nell’ambito dell’intensificazione dei controlli predisposti dalla questura di Napoli nella zona di Porta Capuana, la polizia e nello specifico gli uomini dei commissariati Vicaria-Mercato, Arenella, Montecalvario e San Giovanni-Barra, i militari dell’arma dei carabinieri e della guardia di finanza, con l’ausilio del personale della polizia locale, hanno effettuato un controllo straordinario del territorio nell’area interessata.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 210 persone, di cui 40 con precedenti, controllato 105 veicoli, di cui uno sottoposto a fermo amministrativo, contestato 10 violazioni del codice della strada e revocato una patente di guida.