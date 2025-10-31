Impugna un coltello da cucina e si scaglia contro i poliziotti: arrestato L'uomo, un tunisimo di 38 anni, si era mostrato insofferente ad un controllo

La polizia ha arrestato un 38enne tunisino, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo di armi e danneggiamento aggravato dei beni della pubblica amministrazione.

In particolare, gli agenti dei commissariati Vicaria-Mercato e Vasto-Arenaccia, hanno controllato il 38enne all’interno di un edificio di proprietà demaniale in via Seripando.

L'uomo, che sin da subito si è mostrato insofferente al controllo, ha impugnato un coltello da cucina e si è scagliato contro i poliziotti, danneggiando l’uniforme di un agente finché non è stato disarmato e bloccato, dopo una colluttazione.