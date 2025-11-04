Calcio e violenza, pugno duro del questore di Napoli: 16 daspo Ecco tutti i provvedimenti della divisione polizia anticrimine

Il questore di Napoli ha adottato 16 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (Daspo), istruiti e predisposti dalla divisione polizia anticrimine della questura.

Nello specifico, 5 provvedimenti della durata da 3 a 5 anni sono stati adottati nei confronti di altrettanti soggetti, di età compresa tra i 18 e i 30 anni, che in occasione dell’incontro di Champions League Manchester City-Napoli, dello scorso 18 settembre, disputatosi presso lo stadio “Etiah Stadium” di Manchester, avevano posto in essere una condotta pregiudizievole per l’ordine e la sicurezza pubblica. In particolare, i predetti, tifosi partenopei, nel tentativo di accedere ad un settore diverso da quello acquistato, avevano avuto una colluttazione con stewards e operatori della polizia inglese e per tale motivo erano stati tratti in arresto.

Ancora, due Daspo, della durata di 4 anni, sono stati emessi nei confronti di un 35enne ed un 57enne che, rispettivamente, in occasione delle partite Puteolana-ASD Pianura e Montecalcio-Pol. Sibilla, avevano minacciato e aggredito i direttori di gara.

Un provvedimento di 3 anni è stato irrogato nei confronti di un 73enne che, in occasione dell’incontro Polisportiva Casoria-Boca Academy, aveva aggredito due giocatori della squadra ospite mentre un altro di 2 anni è stato emesso nei confronti di un tifoso partenopeo che, in occasione della partita Napoli-Pisa, era stato denunciato per scavalcamento.

Inoltre, 3 provvedimenti di un anno sono stati emessi nei confronti di altrettanti tifosi napoletani, di 18, 26 e 48 anni. I primi due, in occasione della partita Napoli Genoa, erano stati denunciati, rispettivamente, per accensione di fumogeni in occasione di manifestazioni sportive e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’ultimo, in occasione dell’incontro Napoli-Cagliari, denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Infine, 3 provvedimenti, per periodi da uno a 4 anni, sono stati adottati nei confronti di altrettante persone condannate per reati in materia di stupefacenti e per resistenza a Pubblico Ufficiale.