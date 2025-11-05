Napoli, scoperte e sequestrate autorimesse e officine abusive Operazione della Polizia Locale

La Polizia Locale di Napoli ha condotto un’ampia operazione di controllo per verificare la regolarità di autorimesse, officine, pubblici esercizi e negozi di vicinato.

L’intervento ha portato alla scoperta di cinque attività sprovviste di autorizzazioni e a numerosi rilievi per irregolarità amministrative e ambientali.

Ispezioni in diverse zone della città

I controlli hanno interessato via Abate Minichini, via Sergio De Simone, corso Amedeo di Savoia e via Foria, dove gli agenti dell’Unità Operativa Stella hanno riscontrato diverse violazioni.

In particolare, sono state individuate due rivendite di generi alimentari prive di autorizzazione e che occupavano abusivamente il suolo pubblico per esporre parte della merce.

Anche una terza attività regolarmente autorizzata è risultata irregolare: gli alimenti venivano collocati all’esterno, sul suolo pubblico, esposti agli agenti atmosferici e agli inquinanti.

Merce sequestrata e destinata alla distruzione

Complessivamente, durante l’operazione, è stata sequestrata merce per circa un quintale, della quale le autorità hanno disposto la distruzione per motivi igienico-sanitari.

L’obiettivo dell’operazione è garantire la sicurezza alimentare e il rispetto delle norme commerciali nei quartieri cittadini.

Controlli a Fuorigrotta: sequestrate officine abusive

Un’analoga operazione è stata svolta dagli agenti dell’Unità Operativa Fuorigrotta, in collaborazione con il personale dell’ASL Napoli 1 Centro.

In questo caso, l’attenzione si è concentrata sulle attività di autoriparazione e officine meccaniche.

Gli agenti hanno scoperto un’officina per la riparazione di motoveicoli priva di autorizzazione.

Il titolare è stato sanzionato e le attrezzature sono state sottoposte a sequestro amministrativo.

In altre due officine, invece, sono stati trovati soppalchi abusivi, costruiti senza i dovuti permessi.

In questi casi è scattato il sequestro penale delle strutture.