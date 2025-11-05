Lotta alla droga: sette arresti nelle ultime 48 ore a Napoli Maxi operazione della polizia

Nelle ultime quarantotto ore, la polizia ha arrestato sette persone, di cui un 42enne, un 49enne, un 17enne, un 20enne, 21enne e un 32enne, tutti napoletani, e un 48enne algerino, gli ultimi 6 con precedenti, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del commissariato Arenella, durante i servizi all’uopo predisposti, in viale delle Mimose, hanno controllato il 42enne a bordo di un’autovettura il quale si è mostrato sin da subito insofferente al controllo, difatti, l’intuito investigativo dei poliziotti ha trovato positivo riscontro in quanto, all’interno dell’autovettura, sono stati rinvenuti 4 involucri di marijuana del peso di circa 20 grammi.

Preso atto di quanto riscontrato, gli operatori, avendo fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, hanno effettuato un controllo nell’abitazione dell’indagato, dove hanno rinvenuto 97 involucri di hashish per un peso complessivo di circa 995 grammi, 86 involucri di marijuana del peso complessivo di circa 707 grammi, due bilancini di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e 1280 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Sempre nella giornata di ieri, gli agenti del commissariato Dante, durante i servizi all’uopo predisposti, in via Francesco Saverio Correra, hanno controllato il 49enne, già noto agli operatori, trovandolo in possesso di un involucro di cocaina del peso di circa 28 grammi e 1.380 euro suddivisi in banconote di vario taglio.

Ancora, gli agenti del Commissariato di Acerra, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare via Matteotti, hanno controllato il 17enne trovandolo in possesso di 41 stecche di hashish del peso complessivo di circa 90 grammi.

Invece, gli agenti del commissariato di Afragola, durante i servizi di controllo del territorio, nel transitare in via Vittorio Emanuele, hanno notato il 21enne e il 20enne a bordo di un’auto che, in cambio di una banconota, hanno ceduto qualcosa ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente.

Pertanto, i poliziotti hanno raggiunto e bloccato i due, trovandoli in possesso di 26 involucri di cocaina del peso di 11 grammi e 730 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Gli agenti del commissariato Scampia, hanno notato in via Mianella un 32enne che, con fare guardingo, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad un soggetto che si è poi allontanato frettolosamente.

I poliziotti, prontamente intervenuti hanno raggiunto e bloccato l'uomo, trovandolo in possesso di 7 involucri di cocaina del peso di circa 4 grammi e di 130 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa.

Infine, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, hanno notato in via Firenze il 48enne che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad una persona.

I poliziotti, prontamente intervenuti hanno raggiunto e, con non poche difficoltà, bloccato l'uomo trovandolo in possesso di 4 involucri di hashish e di 10 euro, chiaro provento dell’attività delittuosa. Per tali motivi, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante