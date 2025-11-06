Coppia arrestata a Napoli: lei si prostituiva, lui rubava le carte ai clienti Una donna e il suo complice hanno rapinato almeno 30 uomini nella penisola sorrentina

Una trappola a luci rosse ordita ai danni di ignari "clienti". Finiscono in manette, con l'accusa di furto aggravato, indebito utilizzo di carte di credito e sfruttamento della prostituzione, un uomo e una donna ritenuti responsabili di una lunga serie di truffe in tutta l'area della penisola sorrentina e nella zona tra Torre Annunziata e Castellammare di Stabia.

L'operazione, coordinata dai Carabinieri, ha portato all'emissione di un'ordinanza cautelare da parte del Gip di Torre Annunziata. L'uomo è stato rinchiuso nel carcere di Gorizia, mentre la donna è stata assegnata agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Il modus operandi della coppia, attiva da novembre 2023 a maggio 2025, era studiato nei minimi dettagli. La donna, attraverso annunci su siti internet, adescava le vittime, per lo più uomini di mezza età, proponendo incontri sessuali a pagamento. Gli appuntamenti si svolgevano in un appartamento messo a disposizione dal complice.

Mentre la donna intratteneva il cliente, l'uomo approfittava della situazione per frugare negli indumenti della vittima, impossessandosi di bancomat e carte di credito. In alcuni casi, per ritardare la scoperta del furto, le carte venivano addirittura sostituite con altre simili.

Il tempo era essenziale: in pochi minuti, i due complici effettuavano prelievi di contante o acquisti presso esercizi commerciali, prediligendo l'acquisto di grandi quantità di gratta e vinci.

Le indagini sono partite dalla denuncia di una vittima, a cui era stata sottratta una carta di credito. Le successive attività investigative – analisi delle riprese video di sorveglianza, acquisizione dei tabulati bancari, ispezione dei cellulari degli indagati e perquisizioni – hanno ricostruito un quadro di oltre 30 colpi messi a segno dalla coppia.

All'uomo viene contestato anche il reato di sfruttamento della prostituzione: non solo forniva l'appartamento, ma accompagnava la donna, pubblicizzava la sua attività online e faceva da intermediario nelle trattative con i clienti, orchestrando l'intero sistema criminale.