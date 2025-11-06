In caserma per una notifica, armato di coltello: denunciato dai carabinieri E' accaduto nel napoletano, a Casoria

Invitato in caserma per una notifica, un 18enne di Casoria si è ritrovato ad uscire con una denuncia penale sulle spalle.

Durante la compilazione della notifica, i carabinieri della stazione di Casoria hanno sentito un forte odore di marijuana.

Temendo che potesse nascondere droga, lo hanno perquisito. E piuttosto che una dose o una bustina di erba, i militari hanno trovato un coltello a farfalla lungo 21 centimetri. L’arma è stata sequestrata e il giovane è stato denunciato per porto abusivo di arma