Donna rapinata e trascinata per alcuni metri da un'auto: terrore a Napoli Poliziotto libero dal servizio, insegue e arresta un 43enne

La polizia ha arrestato un 43enne napoletano, con precedenti per rapina aggravata in concorso nonché lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, un poliziotto dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, libero dal servizio, nel transitare in via Gianturco ha notato un uomo che, dopo aver strappato un telefono dalle mani di una donna, è salito a bordo di un’auto guidata da un complice.

In quei frangenti, la vittima ha allungato la mano nell’abitacolo nel tentativo di recuperare il proprio cellulare ma vi è rimasta intrappolata nella portiera, motivo per il quale, dopo essere stata trascinata per alcuni metri, è rovinata al suolo.

L’agente, prontamente intervenuto e allertata la locale sala operativa, si è posto all’inseguimento dell’auto con a bordo i due fuggitivi fino a quando, in via Cristofaro Marino, è rimasta bloccata nel traffico cittadino. In quei frangenti, l’operatore è sceso dal proprio veicolo ed ha raggiunto e, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, bloccato il conducente.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante mentre il passeggero si è dato alla fuga a piedi facendo perdere le proprie tracce.