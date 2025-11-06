Torre Annunziata, nasconde droga in casa: arrestato un 24enne Denunciato un 58enne trovato in possesso di un coltello all'ingresso del tribunale

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

La polizia ha arrestato un 24enne torrese con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nonché denunciato un 50enne torrese, con precedenti di polizia, e una 20enne di Pompei per lo stesso reato.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, con il supporto della Squadra Cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno controllato due appartamenti nel Parco Penniniello, all’interno dei quali, grazie anche al fiuto del cane antidroga “Evan”, hanno rinvenuto, ben occultati, 8 involucri di marijuana per un peso complessivo di circa 350 grammi, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga; inoltre, gli operatori hanno controllato il 24enne trovandolo in possesso di 280 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, chiaro provento dell’attività di spaccio.

Per tal motivo, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante. Inoltre, nella giornata di martedì, un agente del medesimo Commissariato in servizio di vigilanza presso il Tribunale di Torre Annunziata, ha controllato un uomo che stava per accedere al tribunale per recarsi in udienza trovandolo in possesso di un coltello della lunghezza di 16 cm.

Per tal motivo, l’uomo, un 58enne torrese con precedenti di polizia, anche specifici, è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.